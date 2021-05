Premier League : Newcastle surprend Leicester

Elle est très mauvaise cette opération pour Leicester. Alors que la venue de Newcastle au King Power Stadium devait être une formalité lors de cette 35e journée de Premier League, les Foxes se sont inclinés lourdement 4-2 et voient leur avance être menacée pour le reste du week-end.

3e au coup d'envoi, ils possèdent toujours deux points sur Chelsea et cinq sur West Ham. Albrighton (80e) et Iheanacho (87e) ont réduit le score puisque Willock (22e), Dummett (34e) et Wilson (64e, 74e) avaient donné quatre buts d'avance aux Magpies, qui font un bond de 4 rangs au classement pour prendre la 13e place.

