Ligue 1 : un brillant Depay permet à l'OL de battre Angers

L'OL n'avait pas vraiment le choix pour clôturer cette 32e journée de Ligue 1. Après les victoires du LOSC, du PSG et de Monaco, les Gones se devaient de l'emporter pour maintenir le rythme de ses concurrents. C'est chose faite grâce à un excellent Memphis Depay notamment, auteur d'un doublé (21e, 83e). Les hommes de Rudi Garcia n'ont pas tremblé pour triompher d'Angers 3-0 même si tout n'a pas été parfait. Paqueta est l'autre buteur du soir (41e).

La suite après cette publicité

Ce soir, c'est l'efficacité qui a fait la différence. Avec Slimani titulaire devant, Lyon a globalement dominé la rencontre et sa victoire est méritée, mais le SCO a eu des situations également qu'il n'a pas réussi à convertir. Bahoken, Fulgini, Cho ou encore Diony n'ont pas trouvé la faille pour venir à bout d'Anthony Lopes. Avec cette victoire, l'OL conserve sa 4e place en championnat et revient à un point de Monaco et du podium.

Le classement de Ligue 1.