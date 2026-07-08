Menu Rechercher
Commenter
Liga

Barça : une nouvelle recrue se précise

Par Max Franco Sanchez
1 min.
cancelo @Maxppp

Après avoir enrôlé Anthony Gordon alors que la saison venait de se terminer, le Barça a un peu calmé le jeu, se concentrant sur le dossier Julian Alvarez. Mais ce n’est pas tout, puisque les Catalans souhaitaient aussi s’offrir définitivement João Cancelo, qui était prêté par Al-Hilal jusqu’ici.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Sport, le club catalan est désormais très proche de recruter l’international portugais, qui a pris la porte dans cette Coupe du Monde 2026 lundi soir face à l’Espagne. L’opération est très avancée selon le média, et les Blaugranas vont débourser un montant légèrement inférieur pour enrôler l’international lusitanien, qui va signer un contrat de deux saisons en Catalogne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
João Cancelo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
João Cancelo João Cancelo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier