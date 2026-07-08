Liga
Barça : une nouvelle recrue se précise
1 min.
@Maxppp
Après avoir enrôlé Anthony Gordon alors que la saison venait de se terminer, le Barça a un peu calmé le jeu, se concentrant sur le dossier Julian Alvarez. Mais ce n’est pas tout, puisque les Catalans souhaitaient aussi s’offrir définitivement João Cancelo, qui était prêté par Al-Hilal jusqu’ici.
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Comme l’indique Sport, le club catalan est désormais très proche de recruter l’international portugais, qui a pris la porte dans cette Coupe du Monde 2026 lundi soir face à l’Espagne. L’opération est très avancée selon le média, et les Blaugranas vont débourser un montant légèrement inférieur pour enrôler l’international lusitanien, qui va signer un contrat de deux saisons en Catalogne.
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