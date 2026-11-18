Le rassemblement de novembre de l’équipe de France a été mitigé. Balayés par l’Italie (3-1), les Bleus ont ensuite battu la Turquie (2-1). Les Tricolores ont assuré la première place de leur groupe et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, mais la manière n’a pas vraiment été là. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le consultant et ancien joueur Jérôme Rothen a fustigé l’attitude de certains tricolores : «ce qui me dérange le plus, ce sont ces compétitions à rallonge comme la Ligue des nations. On ne peut pas dire qu’on s’arrache à la gagner. Ça me dérange davantage que les joueurs qui choisissent leurs matchs. Avec l’accumulation des matchs, les objectifs personnels et collectifs, à l’arrivée, c’est logique par rapport à cette période.»

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L’ancien milieu de Monaco, du Paris Saint-Germain et de Bastia a ensuite ciblé Kylian Mbappé en particulier : «que tu ne chantes pas l’hymne national, ce n’est pas un problème. En France, beaucoup ne l’ont pas chanté. Il faut avoir une posture, ça fait partie du respect pour ton pays. En Italie, à San Siro, Kylian Mbappé sait qu’il va être filmé. Que le capitaine prenne son téléphone pendant le match, qu’il s’en foute autant, qu’il rigole alors que la France en prend trois face à l’Italie… Oui, c’est choquant!»