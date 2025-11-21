OM : la sortie surprenante de Roberto De Zerbi après la victoire à Nice

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est très largement imposé face à l’OGC Nice (5-1) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. La formation de Roberto De Zerbi a été impressionnante de réalisme grâce notamment à un grand Mason Greenwood. Efficace dans les transitions, le onze olympien avait décidé de laisser le ballon aux Niçois qui n’ont pas su être juste dans le dernier geste.

Pour autant, la prestation marseillaise n’a pas spécialement convaincu l’entraîneur italien De Zerbi comme il l’a expliqué en conférence de presse. «Je ne suis pas content de la qualité de jeu ce soir. Je ne le dis pas parce qu’on a gagné 5-1 mais parce que cette équipe peut faire encore beaucoup mieux.»