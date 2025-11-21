Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : la sortie surprenante de Roberto De Zerbi après la victoire à Nice

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
De Zerbi face au Sporting @Maxppp

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est très largement imposé face à l’OGC Nice (5-1) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. La formation de Roberto De Zerbi a été impressionnante de réalisme grâce notamment à un grand Mason Greenwood. Efficace dans les transitions, le onze olympien avait décidé de laisser le ballon aux Niçois qui n’ont pas su être juste dans le dernier geste.

La suite après cette publicité

Pour autant, la prestation marseillaise n’a pas spécialement convaincu l’entraîneur italien De Zerbi comme il l’a expliqué en conférence de presse. «Je ne suis pas content de la qualité de jeu ce soir. Je ne le dis pas parce qu’on a gagné 5-1 mais parce que cette équipe peut faire encore beaucoup mieux.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier