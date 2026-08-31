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FC Barcelone : le but exceptionnel de Lamine Yamal contre le Rayo Vallecano

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp
Barcelone 3-2 Vallecano

Beaucoup ont spéculé sur le début de saison de Lamine Yamal. Après un sacre à la Coupe du Monde avec l’Espagne, le prodige de 19 ans était apparu mécontent lors du premier match de championnat face à Elche. Incapable d’être décisif sur ses premières apparitions, le numéro 10 catalan était encore titulaire ce lundi face au Rayo Vallecano.

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Et après un début de rencontre complexe face au club de la capitale qui a ouvert le score, Lamine Yamal a profité de l’égalisation de Raphinha pour marquer les esprits quelques secondes plus tard. Héritant du ballon sur la droite de la surface, le gaucher a envoyé une frappe millimétrée en pleine lucarne. Son ballon a été flashé à 116 km/h.

Pub. le - MAJ le
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