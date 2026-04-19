Les réseaux sous le charme de Rayan Cherki

Qui dit gros matchs, dit grande performance, et aujourd’hui Rayan Cherki a pris ses responsabilités. Titularisé par Pep Guardiola en tant que numéro 10 lors de ce match décisif face à Arsenal dans la course au titre (2-1). Le milieu offensif a marqué cette rencontre de son empreinte. Premièrement sur le résultat, le numéro 10 des Skyblues a parfaitement lancé son équipe en marquant le premier but de la rencontre au bout de la 16ᵉ minute. Deuxiemement, l’ancien lyonnais a apporté un danger constant dans la défense des Gunners. Une prestation de haut niveau qui n’a évidemment pas échappé aux réseaux sociaux.