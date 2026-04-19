Menu Rechercher
Commenter 10
Premier League

Les réseaux sous le charme de Rayan Cherki

Par Arthur Leopole
1 min.
Man City 2-1 Arsenal

Qui dit gros matchs, dit grande performance, et aujourd’hui Rayan Cherki a pris ses responsabilités. Titularisé par Pep Guardiola en tant que numéro 10 lors de ce match décisif face à Arsenal dans la course au titre (2-1). Le milieu offensif a marqué cette rencontre de son empreinte. Premièrement sur le résultat, le numéro 10 des Skyblues a parfaitement lancé son équipe en marquant le premier but de la rencontre au bout de la 16ᵉ minute. Deuxiemement, l’ancien lyonnais a apporté un danger constant dans la défense des Gunners. Une prestation de haut niveau qui n’a évidemment pas échappé aux réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Arsenal
Rayan Cherki
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Arsenal Logo Arsenal FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier