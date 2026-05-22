OM : le terrible raté d’Ali Zarrak sur Kelyann Bezahaf

Garçon réputé intelligent et très travailleur, Kelyann Bezahaf a su gravir les échelons marseillais un à un. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024 avec l’OM, le défenseur polyvalent s’est ensuite brillamment illustré avec l’équipe réserve en National 3, mais aussi sur la scène européenne en Youth League. Des performances solides qui font le bonheur de l’Algérie : déjà international U-20 avec les Fennecs, ce pur produit de la formation olympienne est d’ores et déjà focalisé sur la sélection U-23. Logiquement, l’OM souhaite verrouiller sa pépite en lui offrant son premier contrat professionnel. Mais c’était sans compter sur un improbable raté administratif.

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Selon nos informations, le club phocéen, par l’intermédiaire d’Ali Zarrak, a envoyé la proposition de contrat… après la date butoir légale fixée au 30 avril ! Cette erreur monumentale crée un véritable imbroglio juridique et sportif. La conséquence est directe et terrible pour les finances marseillaises : Kelyann Bezahaf est désormais libre de s’engager avec le club de son choix, et ce, sans que l’OM ne puisse toucher la moindre indemnité de formation. Forcément, cette situation inconfortable n’a pas plu pas du tout à la direction marseillaise, bien consciente de sa bourde. Selon nos indiscrétions, les discussions se poursuivent entre les deux parties et une issue favorable est espérée dans les prochains jours.