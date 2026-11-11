Crystal Palace : un favori se dégage pour la succession de Pierre Sage

Pierre Sage est sur le point de quitter Crystal Palace pour résultats insuffisants. Après la nouvelle défaite de son équipe à domicile contre Liverpool dimanche (3-1), son club occupe la 20e et dernière place de Premier League. Plusieurs noms ont déjà été cités pour lui succéder comme Thomas Frank, Vitor Pereira, Frank Lampard, Sean Dyche, Ole Werner ou encore Jens Berthel Askou.

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C’est le premier d’entre eux qui fait figure de favori selon les dernières informations de Sky Sports. Les discussions entre la direction et le Danois de 53 ans se poursuivent. Il a l’avantage d’être libre depuis son départ en février dernier de Tottenham, où son aventure n’a duré que 7 mois. Avant cela, le technicien avait officié pendant 7 ans à Brentford qu’il avait réussi à propulser en Premier League.