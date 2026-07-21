Pourquoi la Belgique a dit stop à Rudi Garcia

Il y a les jolis mots, bien enrobés, du communiqué officiel. Et puis il y a la version, moins conciliante, de la presse belge, au sujet du départ, d’un commun accord, de Rudi Garcia. Hier, la Fédération belge a en effet communiqué officiellement sur la fin de l’aventure avec le coach français, dont le contrat prenait fin à l’issue de la Coupe du Monde. Une décision qui a suscité un peu de surprise au regard du parcours plutôt réussi des Diables Rouges, avec une défaite en quart de finale, sans rougir, face à l’Espagne, futur lauréat. D’autant que la Belgique aura été le seul adversaire de la Roja à lui marquer un but.

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Mais dans la version relatée par la presse belge, tout est moins rose. Rudi Garcia a visiblement vite perdu du crédit, que ce soit auprès des joueurs ou du directeur sportif Vincent Mannaert. Comme le rapporte La Dernière Heure, il n’a jamais réellement convaincu dans son projet de jeu. Il a même démarré par une défaite, puis la qualité de jeu a déçu au fil des rencontres avant la Coupe du Monde. « Entre mars 2025 et la Coupe du monde, on n’a jamais été convaincu. La fin de match face au pays de Galles a été agréable par son suspense, mais le fait de se faire remonter trois buts par une équipe moyenne ne faisait pas bon genre. C’est à cette époque que des premières critiques internes nous sont revenues aux oreilles », écrit ainsi le journal belge.

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Les joueurs pas convaincus

Plusieurs joueurs belges ont fait remonter aux journalistes leurs états d’âme et fait comprendre qu’ils n’étaient pas totalement convaincus par le coaching de Rudi Garcia. Les matches de poule de la Coupe du Monde, avec notamment deux nuls contre l’Iran et l’Égypte, ont agacé le directeur sportif Vincent Mannaert, qui ne s’est pas privé de le dire à Garcia, avec lequel les relations se sont tendues au fil de la compétition. Il y a pourtant eu ensuite le joli retournement de situation face au Sénégal puis la démonstration face aux États-Unis. « Est-ce grâce au sélectionneur ? D’après les échos qui nous sont revenus durant le tournoi, non. Car ils ne croyaient plus en lui depuis un moment déjà », assure La Dernière Heure.

La Fédération belge aurait pu se faire aveugler par ce quart de finale intéressant face à l’Espagne, mais elle est finalement restée sur l’impression d’une équipe guère enthousiasmante sur le plan du jeu. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de ne pas renouveler le contrat du coach français qui pourra mettre en avant son bilan positif en termes de résultats à la tête de la sélection belge. Pour trouver un nouveau point de chute.