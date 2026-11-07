Barça : intérêt confirmé pour un taulier de Liga

Tout indique que le FC Barcelone va renforcer sa défense cet hiver. Hansi Flick a d’ailleurs récemment confirmé, en conférence de presse, que le champion d’Espagne allait être attentif à toute opportunité pour améliorer celui qui est considéré comme le point faible de l’équipe par beaucoup. Plusieurs noms sont déjà sortis, comme celui de Lisandro Martinez, qui devrait rapidement quitter Manchester United.

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Selon Marca, le Barça est toujours très intéressé par Natan, le défenseur central du Betis. Le joueur brésilien de 25 ans - déjà convoité l’été dernier - continue de s’affirmer comme un des tous meilleurs défenseurs du championnat ibérique. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien de Naples devrait recevoir plusieurs offres très intéressantes dans les mois à venir…