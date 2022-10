AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan va être limogé

La Ligue 1 connaît ses premières révolutions cette saison. Après Peter Bosz à l'OL et Michel Der Zakarian à Brest, l'AJ Auxerre s'apprêterait à se séparer de son entraîneur Jean-Marc Furlan. Il aurait même été démis de ses fonctions dès ce lundi selon L'Equipe.

Après une défaite à Clermont ce week-end et un geste qui n'est pas passé inaperçu, l'AJA a dénoncé une attitude déplacée de son coach «que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l’AJA. Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu’à nos supporters». Auxerre est 16e de Ligue 1, avec six défaites en dix journées.