Barça : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé s'est blessé au biceps fémoral en février, et ce alors qu'il revenait déjà d'une blessure de plusieurs mois. Si les Barcelonais espèrent pouvoir le revoir à l'oeuvre au mois d'août à l'occasion du match retour de huitièmes de Ligue des Champions face à Naples, et éventuellement pour la suite en cas de qualification, les défenseurs du Français peuvent avoir le sourire.

La suite après cette publicité

Effectivement, l'ancien du Stade Rennais a retrouvé le chemin de l'entraînement ce mardi. Il n'a pas encore participé à une session avec s'est coéquipiers, mais on l'a vu courir et réaliser divers exercices d'explosivité et d'endurance dans les installations du centre d'entraînement barcelonais.