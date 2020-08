La suite après cette publicité

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a réussi son entame de championnat en allant s'imposer 3 buts à 2 sur le terrain de Brest. Et si Florian Thauvin et Duje Caleta-Car ont vécu une belle soirée, ce n'a pas été le cas de Nemanja Radonjic. Le Serbe a quasiment tout raté ce qu'il a entrepris. Et voici ce qu'en a pensé André Villas-Boas.