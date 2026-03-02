Liverpool : Arne Slot en dit plus sur l’absence de Florian Wirtz

Arne Slot s’attend à devoir se passer de Florian Wirtz pour les deux rencontres face à Wolverhampton Wanderers cette semaine. Le numéro 7 des Reds a déjà manqué les victoires contre Nottingham Forest et West Ham United en raison d’un problème au dos et son absence devrait se prolonger encore quelques jours, alors que Liverpool se déplace chez les Wolves mardi, en Premier League, puis vendredi, en FA Cup.

Interrogé en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur néerlandais a confirmé que le match de mardi arrivait «probablement trop tôt pour Florian Wirtz», tout comme celui du week-end. «Il n’y a rien de différent de ce que j’ai dit après le match. Nous espérons le récupérer la semaine prochaine. Peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, mais c’est le délai envisagé», a précisé Slot sur son joueur de 22 ans, sans toutefois fixer de date définitive.