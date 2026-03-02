Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Liverpool : Arne Slot en dit plus sur l’absence de Florian Wirtz

Par Samuel Zemour
1 min.
Florian Wirtz et Mohamed Salah @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Wolverhampton Liverpool Voir sur CANAL+ FOOT

Arne Slot s’attend à devoir se passer de Florian Wirtz pour les deux rencontres face à Wolverhampton Wanderers cette semaine. Le numéro 7 des Reds a déjà manqué les victoires contre Nottingham Forest et West Ham United en raison d’un problème au dos et son absence devrait se prolonger encore quelques jours, alors que Liverpool se déplace chez les Wolves mardi, en Premier League, puis vendredi, en FA Cup.

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur néerlandais a confirmé que le match de mardi arrivait «probablement trop tôt pour Florian Wirtz», tout comme celui du week-end. «Il n’y a rien de différent de ce que j’ai dit après le match. Nous espérons le récupérer la semaine prochaine. Peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, mais c’est le délai envisagé», a précisé Slot sur son joueur de 22 ans, sans toutefois fixer de date définitive.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Florian Wirtz

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Florian Wirtz Florian Wirtz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier