Caen : le tacle d’Orelsan à la famille Mbappé

En 2024, Kylian Mbappé décidait de devenir l’un des plus jeunes propriétaires d’un club professionnel de football en rachetant la majeure partie des parts du SM Caen via sa société Coalition Capital, que gère également sa mère Fayza Lamari. Depuis ce rachat, le SM Caen a connu de très nombreuses péripéties et pas toujours très bonnes. Sportivement, le club a sombré directement dès la première saison et occupe aujourd’hui la 10e place du National. Et cela ne passe pas inaperçu auprès du supporter caennais le plus connu de France, à savoir Orelsan.

Le chanteur a sorti ce vendredi son nouvel album, La Fuite en avant, et il mentionne la famille Mbappé dans l’une de ses chansons, La petite voix. «Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», déclame-t-il. On rappelle que le Stade Malherbe de Caen vient de licencier 16 salariés.