Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo appelle les grands joueurs à le rejoindre

Un message qui devrait sans doute trouver écho. Titulaire hier soir lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Tawoon (1-4) Cristiano Ronaldo s’est offert un nouveau but, son 54e en 2023, qui lui permet ainsi de clôturer l’année en tant que meilleur buteur de la planète. Après la rencontre, le quintuple Ballon d’Or s’est livré au micro de la presse saoudienne, exprimant sa joie mais aussi sa volonté de voir le championnat évoluer avec l’arrivée d’autres grands joueurs.

«L’année prochaine, j’essaierai de faire pareil que cette année. Je suis heureux parce que j’ai pris la décision de venir ici alors que personne n’y croyait, a d’abord rappelé le Portugais. Mais bon, c’est le passé et ça m’est égal. Maintenant, le plus important c’est que le championnat grandisse, que les joueurs aient désormais envie de venir ici parce que je sais que la ligue est compétitive. Le monde entier regarde le championnat désormais, et je conseille aux grands joueurs de venir ici, ils seront les bienvenus.» Le message est transmis.