L’OM dévoile sa très attendue liste pour l’Europa League

Le mercato estival 2026 restera gravé dans les annales de l’Olympique de Marseille, mais pas pour les raisons espérées. Pour la toute première fois de son histoire moderne, le club phocéen n’a pas enregistré la moindre arrivée durant tout l’été. Alors que la concurrence s’est renforcée, les dirigeants marseillais ont bouclé la fenêtre des transferts sans offrir la moindre recrue à leur entraîneur Bruno Genesio. Pour ne rien arranger, de nombreux joueurs ont quitté la Canebière cet été pour renflouer les caisses de l’OM, ciblé par la DNCG et contraint à un allégement massif de sa masse salariale.

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Cette austérité forcée a conduit l’OM à connaître un mercato dangereux. Avec une douzaine de départs enregistrés, l’effectif olympien s’est considérablement amaigri, laissant plusieurs postes clés démunis. Ce manque de solutions s’est d’ailleurs immédiatement fait ressentir sur le terrain, où l’OM connaît un début de saison poussif marqué par des prestations très irrégulières en championnat et en pré-saison. Après une victoire brillante contre Strasbourg en ouverture (4-0), Marseille a été balayé par Monaco la semaine suivante (2-0).

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L’OM est au complet

C’est dans ce contexte délicat que l’OM s’apprête à faire ses débuts en Ligue Europa le 17 septembre prochain sur la pelouse de Besiktas. Pour aborder la compétition, le staff marseillais a dévoilé sa liste officielle ce vendredi. Sans grande surprise, la liste A regroupe l’ossature des cadres restants, emmenée par Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Gouiri, Igor Paixão ou encore Nayef Aguerd. Alors qu’une grave blessure le menaçait, Tochukwu Nnadi fait bien partie de cette liste.

Pour pallier le manque quantitatif au sein du groupe professionnel, le club a massivement fait appel à sa jeunesse. Pas moins de 15 éléments issus du centre de formation ont ainsi été inscrits sur la liste B. Des minots comme Keyliane Abdallah, Max Corbon, Tadjidine Mmadi ou Nouhoum Kamissoko viennent ainsi garnir le groupe pour offrir un minimum de rotations au cours de la campagne européenne. Bruno Genesio en aura bien besoin. Reste à savoir où sera placé le curseur d’importance de cette compétition pour l’OM. Enfin, à noter que le club phocéen ne dispose que le seul Jeffrey de Lange avec un peu d’expérience dans les buts (plus de 70 matches pros). Jelle Van Neck n’a jamais disputé le moindre match officiel tandis que Théo Vermot totalise en tout et pour tout 2 matches en Ligue 3 avec Orléans dans sa carrière… Souhaitons donc à Bruno Génesio qu’il n’arrive rien au portier néerlandais puisqu’au autre gardien ne pourra être rajouté.

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La liste officielle de l’OM pour l’Europa League

Gardiens : Jeffrey de Lange, Jelle Van Neck, Théo Vermot.

Défenseurs : CJ Egan-Riley, Derek Cornelius, Bamo Meïté, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Emerson, Alexi Koum (Liste B : Hilan Hamzaoui, Anis Doubal, Paolo Trigano, Kelyann Bezahaf).

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Milieux de terrain : Tochukwu Nnadi, Angel Gomes, Himad Abdelli, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Pierre-Emile Højbjerg, Nouhoum Kamissoko, Amine Harit (Liste B : Yanis Sellami, Max Corbon, Alexandre Issanga, Tadjidine Mmadi).

Attaquants : Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixão, Faris Moumbagna (Liste B : Keyliane Abdallah, Mathis Clément, Ugo Lamare, Antoine Valero, Saïd Remadnia).