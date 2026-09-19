AS Rome : Leonardo Balerdi évoque la comparaison à Franco Baresi

Prêté par l’OM et comparé lundi dernier par son coach à l’AS Rome Gian Piero Gasperini à la légende Franco Baresi, Leonardo Balerdi est revenu sur cette sortie flatteuse de son entraîneur. « J’étais heureux (de cette comparaison). Mais il n’y a qu’un seul Baresi. Il a réalisé quelque chose d’extraordinaire dans le football. Je dois rester humble, continuer à travailler. Cela me motive. Mais je dois rester tranquille et continuer mon chemin. Je viens seulement d’arriver, avec un match et demi disputé. Il faut continuer à jouer », a notamment déclaré l’Argentin dans un entretien accordé vendredi à DAZN.

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Relancé sur sa fin d’aventure à l’OM, Balerdi a ajouté : « un moment difficile. Je ne voulais pas finir là-dessus, lors du dernier match au Vélodrome. Je prends tout ce que j’ai vécu à Marseille : les bonnes et les mauvaises choses. Cela va me donner de la force et m’aider à l’avenir. Je ne retiens pas le fait d’avoir été sifflé. Je retiens aussi l’amour que l’on m’a donné pendant les six ans au club. C’est le plus important. Je ne sais pas si c’est juste ou injuste. C’est de l’amour et de la haine, comme on dit en espagnol. Parfois, beaucoup de personnes m’aimaient. Parfois, beaucoup de personnes me détestaient. J’ai pris l’amour et cette haine en motivation, comme énergie ».