Monaco prête Lucas Michal à Metz

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lucas Michal @Maxppp

Depuis plusieurs heures, le nom de Lucas Michal revient avec insistance du côté de Metz. Avec une forte concurrence à Monaco, l’attaquant de 20 ans ne peut pas poursuivre sa progression intéressante entamée avec les équipes de jeunes de l’ASM. Finalement, il essayera d’y parvenir lors de la deuxième partie de saison avec Metz. Le club mosellan a officialisé l’arrivée en prêt du joueur monégasque jusqu’en fin de saison :

FC Metz ☨
𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗹 est Messin 😍

🤩 Fensch Voyages vous annonce l'arrivée en prêt de Lucas Michal en provenance de l'@AS_Monaco ! 🇱🇻
«Le FC Metz tient un troisième renfort durant ce mercato hivernal. Après Giorgi Kvilitaia et Bouna Sarr, Lucas Michal vient à son tour renforcer l’effectif grenat. Âgé de 20 ans, il arrive provenance de l’AS Monaco, sous la forme d’un prêt jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026. Formé sur le Rocher, où il est arrivé à l’âge de 15 ans, Lucas Michel évolue au poste d’attaquant.»

Pub. le - MAJ le
