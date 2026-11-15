La France n’a pas le droit à l’erreur, Lamine Yamal est attendu au tournant

Les Bleus jouent gros face à la Turquie

« Retrouver le fluide », c’est le message affiché par L’Équipe avant le rendez-vous crucial des Bleus face à la Turquie. Trois jours après leur première défaite de l’ère Zinédine Zidane contre l’Italie, les Français doivent impérativement réagir pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais malgré ce revers, les Tricolores gardent leur destin entre leurs mains : une victoire ou même un match nul suffirait pour valider leur qualification. Pas question toutefois de faire des calculs pour Zidane, qui attend une réaction de ses hommes. Et la presse française semble déjà se rejoindre sur les grandes lignes du onze attendu, avec Kylian Mbappé en pointe, épaulé par Bradley Barcola et Michael Olise sur les ailes.

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Forcément, tous les regards seront braqués sur le capitaine des Bleus, dont la relation avec son sélectionneur a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Autre gros chantier identifié par les médias : les couloirs défensifs. Le Parisien parle du véritable talon d’Achille des Bleus après les difficultés de Malo Gusto et Truffert face à l’Italie. Pour cette rencontre, le sélectionneur pourrait donc tenter un coup avec Saël Kumbedi à droite et Andy Diouf à gauche. Zidane, lui, refuse de dramatiser et rappelle que les automatismes ne peuvent pas se construire en quelques jours en sélection. Premier élément de réponse ce soir à Bordeaux !

L’Espagne compte sur Lamine Yamal pour faire tomber l’Angleterre

C’est une véritable finale qui attend l’Espagne et l’Angleterre au Metropolitano ! Les deux nations se disputent la première place de leur groupe, avec un avantage pour la Roja, qui compte 15 points contre 12 pour les Three Lions. Et la presse espagnole ne s’y trompe pas : AS et Sport parlent tous les deux d’une finale, tandis que Marca évoque un affrontement entre les rois et leurs prétendants. Mais attention, l’Angleterre peut encore inverser la hiérarchie en cas de victoire à Madrid.

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Et pour cette affiche, un homme sera particulièrement attendu : Lamine Yamal ! Disponible pour cette rencontre, le crack du Barça avait déjà martyrisé les Anglais lors du match aller avec un but et une prestation XXL. Il entend bien récidiver face à Harry Kane, Ballon d’Or en titre, dans un duel qui promet énormément. De son côté, la presse espagnole rappelle que la Roja est devenue quasiment intouchable face aux grandes nations, avec 15 matches sans défaite contre des sélections du top 10 FIFA. Mais les Britishs ne comptent pas se présenter en victimes. Le Daily Star parle du test ultime pour enfin faire tomber l’Espagne et effacer cette étiquette de perdant. Même enthousiasme dans The Sun, qui reprend les propos de Thomas Tuchel, convaincu que son équipe est désormais prête à faire tomber les champions du monde et d’Europe. Le rendez-vous est pris !

Le Portugal prend une claque et la presse enterre déjà l’après-CR7

La première officielle du Portugal sans Cristiano Ronaldo a viré au cauchemar ! Battue 4-1 à domicile par le Danemark, la Seleção a complètement manqué son rendez-vous, quelques jours seulement après avoir rendu hommage à sa légende. Une soirée particulièrement douloureuse pour les hommes de Jorge Jesus, incapables de répondre à l’intensité danoise. Et la presse portugaise ne leur fait aucun cadeau. A Bola titre « Onze ne font pas qu’un », tandis que O Jogo parle carrément de « dépression ». De son côté, Record évoque déjà un « capitaine fantôme », comme si l’absence de CR7 pesait beaucoup plus lourd que prévu.

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Et Jorge Jesus n’a pas caché sa frustration après cette débâcle. Le sélectionneur a notamment pointé les énormes lacunes défensives de son équipe, incapable de contenir les offensives danoises, surtout après la pause. Pourtant, le Portugal avait tout pour lancer une nouvelle dynamique après l’hommage rendu à son ancien capitaine. Le résultat est finalement tout l’inverse ! Si la qualification pour la suite de la compétition est déjà acquise, la première place du groupe reste encore à aller chercher. Il faudra s’imposer face au pays de Galles mardi ou espérer un faux pas du Danemark contre la Norvège. Une chose est sûre, le Portugal va devoir rapidement tourner la page de cette soirée très compliquée et prouver qu’il peut avancer sans son éternel numéro 7.