Lille annonce 5 nouveaux adjoints avec Davide Ancelotti

Encore adjoint de son père Carlo Ancelotti avec le Brésil dans cette Coupe du Monde 2026, Davide Ancelotti n’aura pas de repos après le tournoi puisqu’il a été nommé à la tête du LOSC il y a quelques semaines. Le jeune technicien italien de 36 ans va connaître une deuxième expérience en tant que numéro un après son passage à la tête de Botafogo.

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Et pour sa mission en France, il pourra compter sur un staff conséquent puisque le LOSC vient d’annoncer l’arrivée de cinq nouveaux adjoints à ses côtés. «À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le LOSC annonce l’arrivée de cinq techniciens pour étoffer le staff technique du club et épauler l’entraîneur principal, Davide Ancelotti», explique le communiqué du club. On retrouve notamment Luis Tevenet (ex Atlético et Botafogo), Andy Mangan (ex Botafogo et Swansea), Diego Nogales (ex Real Madrid), Mickaël D’Amore (ex Paris FC) et donc Rémy Vercoutre qui avait déjà été officialisé il y a quelques semaines.