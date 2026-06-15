CdM 2026, Allemagne : Jürgen Klopp s’excuse publiquement auprès de Julian Nagelsmann

Après la large victoire de l’Allemagne face à Curaçao (7-1) pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, une séquence diffusée sur Magenta TV a remis en lumière une petite polémique autour de Jürgen Klopp. Consultant pour la chaîne, l’ancien entraîneur de Liverpool avait laissé entendre, lors d’un échange avec Thomas Müller, que Julian Nagelsmann était « toujours en poste » au moment de composer son groupe, une formulation qui a alimenté des spéculations en Allemagne sur l’avenir du sélectionneur.

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كلوب يعتذر لناغلسمان عن تصريحه حول موسيالا، قائلًا: أريد أن أقول شيئًا أخيرًا، وأعتقد أن لدينا الوقت لذلك. لأننا تحدثنا كثيرًا عن المنتخب، لكن توماس وأنا نشعر أيضًا بأننا جزء من هذه المجموعة. بالطبع ليس بصورة رسمية، لكننا نقف إلى جانبكم بالكامل. pic.twitter.com/G08Wm6nZaf — خالد العجمي 🇰🇼 (@KhaledfAlajmi) June 14, 2026

Face à l’ampleur des réactions, Klopp a tenu à clarifier ses propos et à présenter ses excuses directement à Nagelsmann en direct. L’Allemand a déclaré : « j’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : "toujours". J’aurais pu me mettre une claque, mais c’était déjà trop tard, c’était en direct. C’est sorti sans réfléchir et ça n’a absolument aucune importance. » Il a ajouté avec humour : « j’ai réalisé une chose : j’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours un idiot. » Avant de conclure : « nous sommes totalement derrière toi, quoi qu’il arrive. Rien de tout cela ne doit perturber ton travail ici. » Une séquence finalement détendue, conclue par un échange souriant entre Klopp et Nagelsmann après le match.