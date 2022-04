Liverpool : Divock Origi, le supersub devenu super-héros

La suite après cette publicité

De l'ombre à la lumière. Hier, Divock Origi a débuté sur le banc le fameux derby opposant Liverpool à Everton. Mais le Belge a vite volé la vedette à toutes les stars présentes sur le pelouse d'Anfield dimanche. Entré en jeu à la 60ème minute, l'attaquant a tout changé. Deux minutes après son entrée en jeu, il a servi de point d'appui à Mohamed Salah, qui a parfaitement servi Robertson sur l'ouverture du score (1-0, 62e). Ensuite, Origi a inscrit de la tête le but de la victoire à la 85ème minute (2-0). Une entrée tonitruante de la part du joker de luxe de 27 ans.

Un élément largement salué par la presse britannique ce lundi. "Divock Origi à la rescousse de Liverpool", titre le Daily Mail qui a ajouté : «après une heure de jeu, Jürgen Klopp en avait assez vu. Il avait besoin de buteurs. Il avait besoin de vainqueurs. Vint alors Divock Origi, un talisman pour Liverpool dans ce match. Origi a changé la donne. Mais il pourrait encore changer l'histoire de deux clubs de la Mersey (Liverpool pour le titre, Everton pour la descente, ndlr). Origi a aidé à créer le premier but et a marqué le second».

L'homme des derbies de la Mersey

Le Liverpool Echo, qui lui a donné la note de 8, a écrit des son côté : «ayant vu son équipe de Liverpool peiner et se battre en vain, Jurgen Klopp en avait assez vu à l'heure de jeu. Est alors entré Divock Origi, le célèbre fléau d'Everton». En effet, le Belge a inscrit son sixième but face aux Toffees rappelle le média anglais. Seul Steven Gerrard, avec 9 réalisations, a fait mieux dans l'ère moderne de la Premier League. Une belle distinction pour l'ancien joueur du LOSC, véritable supersub pour les Reds, qu'il avait notamment aidé à remporter la Ligue des Champions en 2019.

«C’est un beau record. Quand je vais sur le terrain, je pense juste à marquer, à jouer au football et aujourd’hui nous en avions besoin. C’était un match difficile mais nous avons obtenu les trois points et c’est la chose la plus importante», a-t-il confié très sobrement à Skysports après le match. Son entraîneur, lui, s'est beaucoup plus enflammé. «Il a été impliqué sur les deux buts. Tout ce qu’on a fait en deuxième mi-temps n’aurait pas eu lieu sans Divock. Le groupe vit grâce aux garçons qui ne jouent pas toujours, ce sont les joueurs les plus forts».

Klopp lui déclare sa flamme

L'Allemand a ajouté : «c'est une légende sur et en dehors du terrain. C'est un footballeur fantastique pour moi, c'est un attaquant de classe mondiale, notre meilleur finisseur. Il l'a toujours été et tout le monde vous dira la même chose. Il ne fait pas toujours partie du groupe parce qu’il y a de la concurrence, mais il est là quand on a besoin de lui à chaque fois. Tout le monde aime Divock et à juste titre. Il a de nouveau été décisif. Divock était impliqué dans les buts et ça aide surtout quand on joue contre un bloc aussi bas. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps».

Enfin, il a conclu : «s’il part, il explosera, peu importe où il ira. C’est un attaquant de classe mondiale, c’est une légende et il restera une légende pour toujours». Le Belge ne marchera jamais seul, lui qui est l'un des chouchous des supporters de Liverpool et du vestiaire à en croire Klopp. Un coach qui a fait une belle déclaration d'amour et peut-être ses adieux à un attaquant qui a de très grandes chances de changer d'air cet été pour être enfin un titulaire à part entière. L'AC Milan travaille pour offrir cette opportunité à un Divock Origi (6 buts cette saison) qui a encore de grandes choses à vivre avec les Reds en championnat, en FA Cup et en Ligue des Champions. L'occasion pour lui d'enfiler encore son costume de super-héros.