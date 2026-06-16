EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

C’est un sélectionneur soulagé qui s’est présenté au micro de beIN Sports après la victoire de l’équipe de France sur le score de 3-1 face au Sénégal. La première période a été laborieuse, la deuxième bien plus glorieuse. Ce qu’a évoqué Didier Deschamps.

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« Ça soulage. On a eu un peu d’appréhension et de crispation, avec une bonne équipe en face. Quand on a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d’Ousmane et Michael, ce qui qui a changé pas mal de choses. Barcola quand il est rentré a fait mal. C’est toujours bien de gagner le premier match. Et puis devant autant de supporters français, je sais qu’ils viennent de loin et que ça coûte cher. Ce n’est que le premier match mais on va savourer quand même », a glissé le sélectionneur national.