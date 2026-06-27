OM, Monaco, PFC, Strasbourg : pourquoi ces clubs traînent en longueur pour annoncer leur nouvel entraîneur

Nous avons beau être en pleine Coupe du Monde, avec la fin de la phase de groupes dès ce samedi que déjà certains clubs de Ligue 1 sont bientôt sur le chemin du retour de l’entraînement. C’est début juillet que la plupart reprennent mais 4 d’entre eux, et pas des moindres, l’OM, l’AS Monaco, le Paris FC et Strasbourg, n’ont toujours pas d’entraîneur pour assurer le programme de la reprise. Une situation qui interroge même si les situations des uns et des autres sont différentes. Explications.

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Pour le PFC, pas d’entente avec Kombouaré

Le cas le plus urgent se situe au PFC. Les joueurs sont attendus à Orly le 1er juillet prochain. Qui retrouveront-ils ? Antoine Kombouaré assure qu’il sera bien là, lui avec qui le courant est très bien passé. Pourtant, la situation est encore très floue. Malgré une volonté commune de poursuivre l’aventure ensemble, aucun point d’entente n’a été trouvé entre le Kanak et la direction parisienne. Le technicien souhaitait une prolongation avec une année de plus, ce que le club freine à lui accorder, et des garanties sportives. Il sera vraisemblablement remplacé, sans doute par un profil comme Liam Rosenior, comme nous vous le révélions, Walid Regragui ou Habib Beye.

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A l’OM, pendant que Genesio patiente, Beye est toujours là

Beye, qui attend toujours son départ du côté de Marseille justement. L’été passe et l’ancien international sénégalais est toujours là, prépare la reprise puisqu’il est sous contrat sans se faire d’illusion sur la suite. Les non-internationaux de l’OM sont attendus entre 5 et le 7 juillet à la Commanderie. La direction ne semble pas pressée de s’en séparer. La décision de la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts) est également un élément déterminant pour la suite, et un possible maintien de Beye pour raisons économiques. Son licenciement coûterait cher, de même que le recrutement de son successeur, Bruno Genesio, lequel est en salle d’attente depuis plus de trois semaines déjà.

Problèmes administratifs pour Filipe Luis à Monaco

Monaco a quant à lui déjà officialisé le départ de Sébastien Pocognoli. L’annonce remonte au 1er juin et la suite semblait déjà s’écrire avec Filipe Luis. Nous vous en informions dès le 28 mai, le Brésilien est tombé d’accord pour un contrat jusqu’en 2028 avec l’ASM mais depuis, son arrivée prend du retard. Du côté du Rocher, on justifie cela par des démarches administratives qui traînent en longueur. L’ancien de Flamengo va bel et bien venir lui qui a même constitué son staff technique. Il faut faire vite. La reprise est annoncée pour le lundi 6 juillet.

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Strasbourg, planté par Gary O’Neil

Enfin, dernier cas avec Strasbourg. Le Racing a eu le malheur de voir Gary O’Neil être séduit par la proposition d’Ipswich, club promu en Premier League. L’Anglais était arrivé le 7 janvier dernier seulement. Sa seconde partie de saison séduisante devait le reconduire à la tête des Alsaciens, privés de coupe d’Europe pour l’exercice suivant. Ça a forcément joué dans sa décision, comme celle d’obtenir certains renforts que la direction ne pouvait lui promettre. Sous la houlette de BlueCo le propriétaire, il faut se remettre en quête d’un coach et le trouver d’ici le 8 juillet, date de la reprise. Il sera sans doute Anglais à nouveau. Les mauvaises langues diront que Liam Rosenior est à nouveau libre…