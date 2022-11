EdF : Paul Pogba a missionné Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Ce vendredi matin, Adrien Rabiot s'est présenté face à la presse. L'occasion pour le milieu de terrain de 27 ans d'évoquer son nouveau statut en sélection avec les absences de N'Golo Kanté et Paul Pogba durant cette Coupe du Monde. Ce dernier a d'ailleurs envoyé un sacré message à son coéquipier en club et en sélection.

«On se voit au quotidien. On a pas mal parlé de la compétition. Des conseils ? Non, pas forcément. Il nous a encouragé et a dit qu'ils nous suivrait. Il m'a demandé de tirer cette équipe et ce milieu comme je peux le faire à la Juventus». La Pioche attend beaucoup de Rabiot avec les Bleus.