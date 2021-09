PSG-Man City : l'avant-match en live sur Tiktok !

Si le Paris Saint-Germain a débuté la Ligue 1 avec 8 victoires en 8 rencontres, son entrée dans la Ligue des Champions a démarré par un match nul décevant sur la pelouse du Club Bruges (1-1). Dès lors, la réception de Manchester City mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes revêt un enjeu encore plus important pour le club de la capitale.

Il ne faudra pas se louper à domicile pour éviter une situation délicate dans le groupe en vue de la qualification. Et ce face au bourreau de la saison passée en demi-finale de la Ligue des Champions !