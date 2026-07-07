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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte allait-il chambouler le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 ? Pour rappel, Lionel Messi était à égalité avec Kylian Mbappé et Erling Halaand en tête de ce classement (7 buts). L’Argentin avait donc l’occasion de reprendre seul la première place lors de ce match.

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C’est chose faite. En inscrivant le but du 2-2 en fin de match, la Pulga totalise désormais 8 réalisations et a vécu une folle soirée avec la victoire des siens (3-2). Pour le reste, Harry Kane est toujours quatrième (6 buts), devant Ismaïla Sarr, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Julian Quiñones (4 buts).

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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 7 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag France Ousmane Dembélé 4 #6 Flag Angleterre Jude Bellingham 4 Voir le classement complet
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