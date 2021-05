Des maillots originaux pour une bonne cause avec Hope United

Les joueurs de Premier League montrent une nouvelle fois leur implication dans la lutte contre le harcèlement en ligne de plus en plus présent sur les réseaux sociaux avec la création du Hope United où évolueront désormais de grandes stars du championnat.

Après avoir boycotté les réseaux sociaux pendant 3 jours en avril dernier, Marcus Rashford, Jordan Henderson, Gareth Bale, Andrew Robertson, Demy Stokes, Jesse Lingard et d'autres joueurs et joueuses britanniques s'unissent pour former une équipe avec Rio Ferdinand au poste de manager dans le but de sensibiliser un maximum de personnes contre les abus quotidiens sur internet. Créé par la compagnie britannique BT Sport, ce nouveau projet ne s'arrête pas à une simple équipe constituée de stars. Ces grands joueurs et grandes joueuses livrent chaque semaine leurs astuces pour donner le bon exemple sur les réseaux sociaux ou encore reconnaître le harcèlement. Lucy Bronze de Manchester City et Trent Alexander Arnold ont été les premiers à se lancer.

Récemment, YouGov a mené un sondage révélant qu’une personnes sur 10 a déjà été victime d’abus en ligne, et les footballeurs n'y échappent pas, loin de là. Si ce projet voit le jour à quelques semaines du début de l'Euro 2020, ce n'est absolument pas une coïncidence puisque lors des grands évènements, la passion des supporters est décuplée et la toxicité monte d'un cran sur les réseaux sociaux si les résultats ne vont pas dans le sens souhaité. « Avec les Championnats d’Europe à l’horizon, tous les regards seront à nouveau tournés vers le monde du football et avec l’inévitable haine en ligne qui vient avec, BT passe à l'action », explique Pete Jeavons, directeur de la communication marketing chez BT Sport.

Cette équipe, qui ferait très certainement belle figure à l'Euro 2020, dispose d'un maillot original aux couleurs vives. Le violet, le rose et le bleu turquoise viennent compléter le noir présent sur les manches et le col. Une touche de blanc se présente au niveau du logo BT au centre du corps ainsi que sur le logo de l’équipe qui représente un « H » pour Hope (espoir en français). L'espoir pour ces joueurs et cette compagnie, c'est que les entreprises à la tête des réseaux sociaux passent enfin à l'action en apportant de vraies solutions. En attendant, les supporters doivent montrer leur unité. « Si tout le monde se tient ensemble, unifié à la fois par les mots et l’action, l’espoir sortira victorieux de la haine », concluait le directeur de la communication marketing de BT Sport dans sa présentation du projet.