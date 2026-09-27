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Coupe de France

Coupe de France, 4e tour : Bordeaux prend déjà la porte face à Angoulême

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Stade Matmut-Atlantique @Maxppp

Bordeaux a vécu une véritable débâcle ce dimanche au quatrième tour de la Coupe de France. Opposés à Angoulême, pensionnaire de National 1, les Girondins se sont inclinés (1-5), malgré une ouverture du score sur un but contre son camp de Tom Pottier (6e). Quelques secondes après, les visiteurs ont égalisé avant de rapidement creuser l’écart. Une rencontre 'particulière’ dans le contexte actuel des Bordelais, qui ont joué à huis clos au stade Sainte-Germaine (Bouscat). Mais cela n’a pas empêché les supporters bordelais de se mobiliser. Plusieurs d’entre eux ont suivi la rencontre depuis le parking, pour soutenir leur équipe malgré l’interdiction d’assister au match. En vain.

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Bordeaux va désormais se reconcentrer sur l’interminable feuilleton qui doit les mener vers un nouveau départ au niveau régional ou à la liquidation judiciaire. Pour rappel, le club bordelais est encore en attente de la validation du rachat du club par le fonds britannique Park Bench. Sur le plan sportif, le club au Scapulaire a demandé un nouveau report aux instances pour pouvoir débuter son championnat de R1 le 17 octobre (5e journée) et non le week-end des 3 et 4 octobre.

Pub. le - MAJ le
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