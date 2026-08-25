Lucas Hernandez, Thomas Müller, Yann Sommer et Mats Hummels rachètent un club de 1ère division portugaise

Quel est le point commun entre Lucas Hernandez, Thomas Müller, Yann Sommer et Mats Hummels ? Ils ont tous joué au Bayern Munich, c’est une bonne réponse, mais ce n’est pas la seule. Depuis quelques heures, ils ont racheté à 90 % le club portugais de l’Estrela da Amadora, actuel 11e de première division portugaise et auteur de sa 4e saison consécutive dans l’élite. Le projet est piloté par un consortium international à travers deux sociétés d’investissements, ADvantage et LEAD, soutenu par le groupe KI. Particularité de ce club situé à Amadora, une ville de la banlieue lisboète : il possède son propre stade.

La suite après cette publicité

« Estrela Amadora est un club de football portugais historique, profondément enraciné à Amadora, doté d’une identité unique et d’une communauté passionnée. C’est aussi un club qui possède une caractéristique très particulière : la propriété de son propre stade. Nous sommes très motivés pour entamer ce nouveau chapitre et construire, de manière rigoureuse et durable, un projet dont les supporters, la communauté et tous ceux qui font partie d’Estrela pourront être fiers », a déclaré Johannes Mösmang, le tout nouveau président du club et également ancien salarié du Bayern Munich.