Mercato : Zion Suzuki a bien trouvé son nouveau club !

Tout semblait bouclé. Zion Suzuki devait s’engager avec le Paris Saint-Germain pour un montant environnant les 35 millions d’euros, et il pouvait même être directement prêté à la Juventus pour sa première saison en tant que Parisien. Mais l’opération est tombée à l’eau plus tôt ce week-end. Si l’accord entre le PSG et Parme était total, le club de la capitale ne s’est finalement pas entendu avec l’entourage du joueur.

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Les représentants du joueur auraient effectivement réclamé, à la dernière minute, des commissions très importantes. Le Paris Saint-Germain a dit non aux agents du joueur, et l’opération a donc définitivement capoté. Et ce alors que sa visite médicale était même déjà programmée samedi soir. Pas de chamboulement à venir dans la hiérarchie des gardiens à Paris donc.

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Un avenir en Angleterre

Très vite, Aston Villa s’est positionné pour accueillir le portier nippon. Et on peut considérer - sauf nouveau retournement de situation inattendu - que Suzuki est nouveau joueur du club de Birmingham. Sky Italia dévoile ainsi qu’un accord a été trouvé entre Aston Villa et Parme pour le transfert du joueur.

« C’est fait pour le transfert de Zion Suzuki à Aston Villa », explique le média transalpin. Le prix de l’opération est le même que celui dont on parlait à Paris, à savoir 35 millions d’euros bonus inclus. La visite médicale du joueur en Angleterre est prévue dans les heures à venir, et son officialisation ne devrait pas tarder. Sous les ordres d’Unai Emery, il devrait être le gardien numéro 1, alors que Dibu Martínez négocie son départ vers la Juventus.