Barça : Roony Bardghji attise les convoitises
Peu utilisé depuis son arrivée en Catalogne, Roony Bardghji pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons pour glaner du temps de jeu et ainsi poursuivre sa progression.
Selon les dernières informations de Sport, Stuttgart et le FC Porto sont ainsi intéressés par un prêt de Roony Bardghji lors du mercato hivernal, mais le joueur lui-même et Hansi Flick bloquent cette possibilité. Affaire à suivre…
