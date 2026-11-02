Vladimir Petkovic a une touche après sa fin chaotique en Algérie

L’Udinese pourrait bien miser sur un visage bien connu du football italien pour sortir de la crise. Alors que Kosta Runjaic se rapproche de la sortie après la lourde défaite contre l’AS Roma (2-5), le nom de Vladimir Petkovic est apparu dans les réflexions des dirigeants frioulans. Une piste assez inattendue pour succéder au technicien allemand, dont l’avenir semble désormais très compromis. L’urgence est réelle à Udine, actuellement 19e de Serie A avec seulement 5 points après dix journées. La direction ne souhaiterait pas attendre la trêve internationale pour trancher, d’autant que les Bianconeri retrouveront Venezia dès vendredi 6 novembre.

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Libre depuis son départ de la sélection algérienne en août dernier, Petkovic pourrait ainsi retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. Le technicien bosnien avait dirigé la Lazio de 2012 à 2014, remportant notamment la Coupe d’Italie en 2013 face à l’AS Roma. Il avait ensuite construit une solide expérience internationale à la tête de la Suisse, qu’il avait menée jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2020 après avoir éliminé l’équipe de France aux tirs au but. Son profil fait désormais partie des options étudiées par l’Udinese, même si Paolo Zanetti reste également dans la réflexion. Roberto D’Aversa recule dans les discussions, tandis que Davide Ballardini a aussi été proposé. Les prochaines heures pourraient permettre d’y voir plus clair sur l’identité du futur entraîneur frioulan.