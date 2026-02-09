Botafogo autorisé à recruter à nouveau par la FIFA

Le club brésilien de Botafogo peut de nouveau recruter après que la FIFA a levé l’interdiction qui pesait sur le club de John Textor depuis fin 2025. Cette sanction, liée à une dette de 21 millions de dollars (environ 19,3 millions d’euros) envers Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada, avait empêché le club de finaliser tout recrutement. Le propriétaire John Textor s’est félicité de cette décision, ouvrant la voie à un renforcement de l’effectif pour la saison 2026.

Champion du Brésil et de la Copa Libertadores en 2024, Botafogo retrouve ainsi toute sa liberté sur le marché des transferts. Ce retour à la normale intervient alors que le club et l’Olympique Lyonnais, également détenu par Eagle Football Holdings, restent impliqués dans des litiges financiers liés à leur endettement, mais Botafogo pourra désormais préparer son équipe sans restriction.