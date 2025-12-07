Allianz Riviera boycottée, vestiaire secoué, septième défaite consécutive… l’OGC Nice a encore vécu une soirée explosive

Avec tout ce qui s’est passé depuis les débordements de dimanche soir contre Lorient, l’OGC Nice avait bien du mal à préparer cette rencontre contre le SCO d’Angers. L’extra-sportif a été au-dessus du sportif, avec des prises de paroles dans tous les sens à la suite de cette crise à l’ampleur étonnante, marquée de Jérémie Boga et Terem Moffi. Les deux joueurs avaient porté plainte et s’étaient mis en arrêt de travail après avoir été pris à partie par des supporters, comme nous l’avions révélé.

L’Allianz Riviera n’a pas épargné ses joueurs

À la surprise générale, les Aiglons avaient décidé de porter des maillots floqués au nom des deux joueurs touché. Un geste marquant la solidarité du groupe azuréen, mais qui n’a pu éviter une septième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Dans une atmosphère plus que particulière, avec des sifflets venant d’une Allianz Riviera quasiment vide envers ses propres supporters, les Aiglons ont dû faire le jeu sous les huées et les "olé" à chaque passe réussie de la part des Angevins.

Encore trop imprécis techniquement et en manque de maîtrise dans les deux surfaces, l’OGC Nice a été maîtrisé par le SCO (0-1). En difficulté, ils n’ont rien arrangé après l’expulsion de Louchet dès l’heure de jeu et seul Yehvann Diouf a réussi à s’en sortir ce dimanche. «C’est un match difficile, on n’a pas lâché. On a affiché un bel état d’esprit, qui n’a pas suffi. C’est en restant soudé que l’on peut inverser cette tendance. Je ne préfère pas en parler de ce qu’il s’est passé cette semaine», a préféré expliquer le portier azuréen sur Ligue 1+.

Franck Haise appelle à la cohésion

La fin de match a d’ailleurs été marquée par une scène de cohésion générale au milieu des sifflets venant des tribunes de l’Allianz Riviera, où certains cadres ont eu des mots solidaires pour avancer ensemble : «on est ensemble, il faut rester ensemble», «ça va payer hein», pouvait-on entendre. «On a manqué d’efficacité dans les deux surfaces. Il faut être tous ensemble, qu’on pousse dans le même sens pour y arriver. Cela va payer, on y croit. C’est dur, mais on a tout donné ce soir», a expliqué Melvin Bard, rejoint par son entraîneur Franck Haise, apparu très touché après la rencontre.

«Comment je le vis, moi, n’a pas trop d’importance. On voit notre fébrilité sur la première période, il y a tout de même eu des moments intéressants dans ce contexte particulier. C’est très bien, les joueurs importants ont parlé, Youssouf (Ndayishimiye, qui a parlé au moment du regroupement) peut nous manquer sur le terrain. Il faut rester ensemble, ils n’ont pas le choix pour sortir de cette dynamique. À dix en seconde période, on s’est lâché dans un moment compliqué. C’est petit pas par petit pas, vous n’allez pas changer cette dynamique comme cela», a assuré le coach azuréen, qui veut se servir de l’état d’esprit affiché pour retrouver le goût de la victoire.