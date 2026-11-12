Lens se sépare de Yannick Cahuzac

Dino Toppmöller doit bien rire… Limogé par le RC Lens deux mois et demi après son intronisation et seulement six matchs dirigés, l’entraîneur allemand avait été remplacé manu militari par Yannick Cahuzac, proche du directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca. Malheureusement pour Cahuzac, son bilan s’est avéré encore pire que celui de son prédécesseur. En neuf matchs, le Corse a concédé six défaites (pour trois victoires), dont la débâcle historique en Ligue des Champions face à Côme (1-9).

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Battu dans la foulée par l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (1-2), juste avant la trêve internationale, Cahuzac n’a pas survécu à des débuts aussi catastrophiques. « Le Racing Club de Lens annonce que Yannick Cahuzac est relevé de ses fonctions à la tête de l’équipe première. Appelé à assurer cette responsabilité sans échéance prédéfinie, Yannick Cahuzac a accompagné le groupe professionnel au cours d’une période de transition lors de laquelle il a mis toute son énergie et son engagement au service du Racing. Le Club remercie son ancien capitaine et coach pour son investissement et le travail accompli. Il lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de son parcours professionnel », peut-on lire dans le texte publié par les Sang et Or pour officialiser son départ. Pierre Sage est pressenti pour lui succéder.