Le Barça se retire de la plainte contre CVC

Alors que le Barça avait entamé des procédures judiciaires contre CVC en décembre 2021, dénonçant l’accord trouvé entre le fonds d’investissement luxembourgeois et la Liga au sujet de la cession de capitaux de la société espagnole, le club catalan s’est finalement retiré de la plainte, indiquent la Cadena Cope et Mundo Deportivo.

Selon les deux médias, le Barça aurait notifié au tribunal sa volonté de se «désister» du groupe des réfractaires, laissant ainsi le Real Madrid et l’Athletic Club désormais seuls dans leur mission. Il est toutefois précisé que cette décision aurait été actée afin de ne pas plus détériorer les relations du club avec la Liga et son président Javier Tebas, déjà étiolées ces derniers mois notamment lors de l’épisode de l’homologation des nouveaux contrats de Gavi et de Ronald Araújo. Cela ne signifie pas pour autant que le Barça adhèrera à cet accord ratifié, ajoute Mundo Deportivo.

