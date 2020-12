Le Real Madrid sait quoi faire pour le mercato hivernal

Le Real Madrid prépare du très lourd pour l'été prochain. Kylian Mbappé, Erling Håland ou Eduardo Camavinga sont ainsi certains des joueurs qui font saliver Zinedine Zidane et Florentino Pérez, qui compte bien en attirer au moins un d'entre eux. Un mercato estival qui s'annonce donc savoureux et animé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Et pour cet hiver alors ?

Selon AS, il ne devrait pas y avoir tant de mouvement. Déjà, parce que Zinedine Zidane n'a demandé aucun renfort. En interne, on considère ainsi que l'effectif est suffisant pour terminer la saison, avec des postes doublés. Et le club n'a aucune intention de faire de grandes dépenses, préférant conserver l'enveloppe mise de côté pour le mercato estival et les grandes dépenses à venir. Tous les efforts du clubs vont dans ce sens : un hiver austère pour un été dépensier.

Pas de départs à prévoir

En revanche, on pouvait s'attendre à plusieurs départs. Mais visiblement, il n'en sera rien. Il faut dire que la situation est difficile aux quatre coins de l'Europe et que rares sont les clubs qui peuvent se permettre de venir faire leurs courses au Santiago Bernabéu. Isco, qui souhaiterait rebondir à Séville, n'a ainsi aucune offre sur la table. C'est aussi le cas de joueurs comme Marcelo et Luka Jovic, qui ne font pour l'instant objet que de simples intérêts, mais les propositions se font toujours attendre.

Vient ensuite le cas Takefusa Kubo, prêté à Villarreal où il doit cependant se contenter des miettes. Toujours selon le média, si le prêt du prodige nippon est brisé, il ne restera pas à Madrid et sera reprêté dans la foulée. Le Real Madrid a déjà pris en compte l'indemnité versée par Villarreal dans ses prévisions budgétaires et les clubs intéressés par un prêt du Japonais devraient donc s'arranger avec le Sous-Marin Jaune pour couvrir le montant total de l'opération. Autant dire que le Real Madrid ne devrait pas faire la une des gazettes transfert en janvier...