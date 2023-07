Euro Espoirs : Maxence Caqueret assume les erreurs des Bleuets

Une belle entame et puis plus rien. Voilà comment l’on pourrait vulgairement synthétiser le quart de finale d’Euro Espoirs de l’équipe de France face à l’Ukraine. Rapidement aux manettes de la rencontre grâce à Rayan Cherki, les Bleuets ont sombré face à des Ukrainiens bien plus cohérents au fil de la rencontre.

Capitaine de cette équipe, Maxence Caqueret ne s’est pas caché derrière les excuses à l’issue de la rencontre : «C’est une énorme déception. On n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour gagner ce match, tout simplement. Je pense qu’on avait ce match entre nos mains à 1-0, on a fait quelques erreurs qui leur ont permis de revenir au score et passer devant nous. En deuxième période, on n’a pas su faire ce qu’il fallait pour marquer ce but. On est très très déçus.» Reste à savoir si cette équipe saura rebondir à un an des Jeux Olympiques à domicile.

