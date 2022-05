OL : les mots forts de Cláudio Caçapa pour la saison prochaine

Le calvaire est fini pour l'Olympique Lyonnais. Après une saison plus que triste, l'OL peut enfin tirer un trait sur l'exercice 2021-22 et repartir de l'avant pour la saison prochaine. Malgré une victoire à Clermont lors de la dernière journée (2-1), l'OL n'est logiquement pas satisfait et espère faire beaucoup mieux, comme l'a annoncé Cláudio Caçapa, l'entraîneur adjoint de l'Olympique lyonnais.

«Je suis satisfait des trois points, il fallait l'emporter même si on pouvait faire mieux. On a pas mal de choses à changer. On va le garder en interne pour l'instant. Pas que les joueurs. En espérant que tout le club puisse changer pas mal de choses et remettre le club où il doit être. J'espère que Bosz va rester, il est capable de faire des choses vu qu'il connait les joueurs et le Championnat», a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo.