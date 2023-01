Lille intéressé par Eldor Shomurodov

Attaquant ouzbek de 27 ans, Eldor Shomurodov évolue à l’AS Roma depuis l’été 2021 et a remporté la dernière Ligue Europa Conférence. Devenu numéro trois derrière Tammy Abraham et la recrue Andrea Belotti en attaque, il affiche 8 apparitions cette saison pour 1 maigre petit but. Un rendement léger pour le joueur arrivé contre 18 millions d’euros au sein de la cité éternelle.

Selon les informations de Sky Italia, plusieurs équipes sont en contact avec le club romain comme le Bayer Leverkusen et le Torino. Cremonese est aussi intéressé tout comme une formation française. Ainsi, Lille est attentif à la situation du joueur.

