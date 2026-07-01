Sandro Tonali va rejoindre Tottenham contre 115 M€ !

Tottenham s’apprête à frapper un deuxième énorme coup sur le marché des transferts. Après avoir frôlé la relégation la saison dernière, le club londonien s’active cet été pour se renforcer et redevenir un concurrent crédible aux places européennes en Premier League. Après avoir déjà attiré librement Andy Robertson et Marco Senesi, puis Jean-Paul van Hecke pour 61 millions d’euros, Tottenham a bouclé l’arrivée du milieu portugais Mateus Fernandes en échange de 98 M€. Mais le Lusitanien, qui n’a pas encore officiellement signé, a déjà perdu son statut de recrue la plus chère de l’histoire des Spurs.

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Car le club londonien va s’offrir l’un des milieux les plus cotés du championnat anglais. Selon The Athletic, un accord a été trouvé ce mercredi entre Newcastle et les Spurs pour le transfert de Sandro Tonali. Les Spurs vont débourser 107 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 8 millions d’euros de bonus liés à plusieurs qualifications en Ligue des Champions, pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’AC Milan.

Le joueur le plus cher de l’histoire de Tottenham

Recruté par Newcastle à l’été 2023, Tonali a connu un passage contrasté chez les Magpies. Suspendu dix mois dès sa première saison pour avoir enfreint les règles relatives aux paris sportifs, il avait ensuite fait son retour sur les terrains en août 2024. Le milieu de 26 ans a disputé 110 rencontres au total sous les couleurs des Magpies, inscrivant 10 buts et délivrant 10 passes décisives et s’imposant comme un élément incontournable de l’entrejeu aux côtés de Bruno Guimarães.

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Auteur de 53 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’international italien (32 sélections) vient renforcer un milieu très fourni quantitativement, mais qui peine à donner satisfaction. Il rejoint notamment Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray et Lucas Bergvall, même si le Suédois a fait savoir qu’il souhaitait quitter le club cet été. Convoité également par Manchester City, Tonali a finalement privilégié le projet des Spurs, qui vont faire de lui le joueur le plus cher de leur histoire. Roberto De Zerbi, quant à lui, s’apprête à accueillir un renfort de qualité en prévision de la saison 2026/2027.