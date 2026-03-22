League Cup : Nico O’Reilly donne le titre à Manchester City contre Arsenal

Ce dimanche, Wembley accueillait la finale de la Carabao Cup, avec une affiche alléchante entre les deux premiers de Premier League : Arsenal, leader, face à son dauphin, Manchester City. Et au terme de cette rencontre, les Cityzens se sont imposés (0-2) grâce à un doublé de Nico O’Reilly. Solides en championnat, les Gunners de Mikel Arteta avaient l’opportunité de décrocher un premier trophée depuis 2020, eux qui restaient invaincus à Wembley sous l’ère du coach espagnol. En face, les hommes de Pep Guardiola espéraient sauver une saison jusqu’ici irrégulière avec un nouveau titre. Côté absents, Eberechi Eze et Jurriën Timber manquaient à l’appel pour Arsenal, tandis que Rúben Dias déclarait forfait à la dernière minute côté mancunien.

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La rencontre débutait sur un rythme assez timide, avant de s’animer dès la 7e minute avec une énorme séquence de James Trafford, impérial devant Kai Havertz puis Bukayo Saka à trois reprises. Malgré cette alerte, le reste de la première période a manqué de tranchant. Manchester City tentait de faire des différences sur les ailes avec Jérémy Doku et Antoine Semenyo, sans réussite dans le dernier geste, tandis qu’Arsenal peinait à se montrer réellement dangereux. Les deux équipes regagnaient finalement les vestiaires sur un score nul et vierge.

9e sacre dans la compétition pour les Skyblues

Au retour des vestiaires, Manchester City haussait nettement le ton. Plus agressifs à la récupération et plus rapides dans leurs enchaînements, les Cityzens finissaient par faire craquer la défense londonienne. Après un centre puissant de Cherki côté droit dans la surface, Kepa se manquait complètement et relâchait le ballon sur sa ligne. Nico O’Reilly a ensuite profité d’un Zubimendi inattentif pour pousser de la tête le ballon au fond des filets (60e, 0-1).

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Quatre minutes plus tard, City enfonçait le clou. Bien servi par Rodri, Matheus Nunes centrait à ras de terre vers le second poteau, où Nico O’Reilly surgissait à nouveau pour tromper Kepa et s’offrir un doublé (64e, 0-2). Un scénario inattendu pour le jeune joueur de 21 ans, qui permet à Manchester City de décrocher la neuvième League Cup de son histoire et de repartir de Wembley avec un nouveau titre.