Arsenal relance une piste à 70 M€

Arsenal est reparti à l’offensive pour Ezri Konsa. Selon The Sun, les Gunners ont repris les discussions autour du défenseur d’Aston Villa, devenu la priorité de Mikel Arteta pour renforcer son arrière-garde cet été. Le besoin est devenu plus urgent après la rechute de William Saliba, touché au dos pendant la Coupe du Monde avec l’équipe de France et annoncé absent plusieurs mois. Konsa présente notamment l’avantage de connaître parfaitement la Premier League et de pouvoir immédiatement intégrer la rotation londonienne. Mais l’opération s’annonce coûteuse : Aston Villa réclamerait environ 70 millions d’euros, alors qu’Arsenal estimait plus tôt dans l’été la valeur du joueur à environ la moitié de cette somme. Villa ne souhaiterait toutefois pas revoir ses exigences à la baisse, malgré les nouvelles discussions engagées entre les différentes parties.

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Le défenseur anglais de 28 ans dispose encore de deux années de contrat avec Aston Villa et n’a pour le moment pas prolongé, un élément qu’Arsenal pourrait tenter d’exploiter dans les négociations. Les Villans ne sont cependant pas contraints de vendre et souhaiteraient conserver Konsa après avoir déjà perdu plusieurs joueurs importants cet été. Andrea Berta étudie donc également d’autres solutions : Jules Koundé, au FC Barcelone, et Marc Pubill, à l’Atlético de Madrid, figureraient parmi les alternatives envisagées par Arsenal. Konsa reste néanmoins la cible privilégiée d’Arteta.