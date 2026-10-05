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Ligue 2

Le communiqué de Nancy après la mis en examen pour viol en réunion de deux de ses joueurs

Par Josué Cassé
1 min.
Le logo de l'AS Nancy-Lorraine @Maxppp

Alors que deux joueurs de l’AS Nancy-Lorraine ont été mis en examen la semaine dernière pour « viol en réunion », avant d’être placés en détention provisoire, le club lorrain est sorti du silence, ce lundi, par le biais d’un communiqué. «L’AS Nancy-Lorraine a été informée du placement en détention provisoire de deux joueurs de son équipe réserve, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours portant sur des faits présumés de viol», peut-on lire.

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Le communiqué ajoute : «le club prend pleinement la mesure de la gravité de ces faits et coopérera avec les autorités judiciaires, si nécessaire. Le club attendra la décision de la justice avant de prendre toute mesure à l’encontre des joueurs concernés. L’AS Nancy-Lorraine ne fera aucun autre commentaire à ce stade».

Pub. le - MAJ le
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