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Ligue des Champions

OL : Loïs Openda juge son arrivée

Par Samuel Zemour
1 min.
Loïs Openda, buteur avec l'OL @Maxppp
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À la veille du match retour du barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe, Loïs Openda est revenu sur ses premières semaines à l’OL. Arrivé cet été, l’attaquant belge assure s’être rapidement adapté à son nouvel environnement. « Dès les premiers jours, je me suis directement senti à la maison. L’accueil a été magnifique. Je ne suis pas quelqu’un qui a du mal à s’adapter et, avec ma mentalité et celle du groupe, ça a été simple. Ça parle français, je connais bien le pays et le championnat, donc mon intégration a été facile », a expliqué l’ancien Lensois.

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Déjà buteur lors du match aller en Turquie (1-1), Openda espère désormais monter en puissance sous ses nouvelles couleurs. « Mes deux premiers matchs étaient corrects, mais je peux faire mieux. Bien sûr, le but contre Fenerbahçe m’a donné de la confiance. Pour un numéro 9, marquer est très important. J’espère que je vais pouvoir enchaîner », a-t-il ajouté. Un rendez-vous décisif l’attend désormais au Groupama Stadium, où l’OL jouera sa qualification pour la Ligue des Champions.

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