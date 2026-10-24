Real Madrid : José Mourinho dévoile pourquoi il se laisse pousser la barbe

José Mourinho aurait-il trouvé son nouveau porte-bonheur ? Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur du Real Madrid arbore une barbe particulièrement fournie, un changement de look qui coïncide avec le retour en forme de son équipe. Après leur défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid (2-1), les Merengues ont enchaîné quatre victoires consécutives, contre Villarreal et Séville en Liga, puis face à l’AS Roma et au RB Leipzig en Ligue des Champions. Une série positive qui a poussé un journaliste à interroger le technicien portugais sur une éventuelle superstition, ce samedi, en conférence de presse avant le Clásico. « Je ne suis pas superstitieux, pourquoi ? J’ai l’air horrible avec la barbe ? Je devrais changer ? Non, je suis l’un des seuls dans le football qui n’est pas superstitieux », a répondu Mourinho avec humour, provoquant les rires des journalistes présents.

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Le Portugais a donc assuré que sa nouvelle apparence n’avait aucun rapport avec les résultats de son équipe. À 63 ans, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan préfère se concentrer sur la progression de ses joueurs, à quelques heures d’un déplacement particulièrement attendu au Spotify Camp Nou. Interrogé sur l’importance de cette rencontre pour les ambitions madrilènes, Mourinho a d’ailleurs affiché sa confiance avec une formule bien à lui : « Le Real gagne des titres avec Mourinho. » Il a toutefois rappelé que son équipe était encore en construction, seulement trois mois après son arrivée sur le banc. Le technicien estime notamment qu’il serait injuste de comparer son groupe, qui apprend encore à travailler ensemble, à celui d’Hansi Flick, dont les joueurs évoluent dans un projet déjà bien installé. Reste à savoir si le Portugais conservera sa barbe pour ce premier Clásico de son deuxième passage à Madrid.