OM - Panathinaïkos : la réaction amère de Valentin Rongier

Dos au mur après sa défaite à l’aller (0-1), l’Olympique de Marseille gardait toutefois ses chances de se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions en cas de victoire au Vélodrome face au Panathinaïkos, ce mardi. Si les Phocéens pensaient avoir fait le plus dur en menant par deux buts d’écart à la pause grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, c’était sans compter sur le retour des Grecs suite à un penalty obtenu dans les ultimes instants de la rencontre et transformé par Iaonnidis. Conséquence, les hommes de Marcelino ont été envoyés en prolongations puis aux tirs au but pour finalement être éliminés (2-1, 3-5 aux t.a.b).

Au micro de Maritima medias, Valentin Rongier n’a pas caché sa frustration même s’il a préféré retenir les points positifs au moment de décortiquer la rencontre. « On est très déçu. Je pense surtout aux supporters car tout le monde voulait cette qualification. Il va falloir qu’on se relève de ça, on n’a pas le choix. Il y a une très belle compétition qui est l’Europa League même si ce n’était pas l’objectif. En tout cas sur le terrain, on a tout donné et je pense qu’avec cette mentalité là on aura de belles surprises cette saison. Il y a un match qui arrive dans deux jours, il faut qu’on reste positif et unis comme on l’a été sur le terrain. Je pense que si on joue le match dix fois, on se qualifie neuf fois », a reconnu le milieu de terrain marseillais.